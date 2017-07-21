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Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию

Опубликовано : 11 декабрь 2019 г. 15:35 | Просмотров: 861 | Категория: Власть, Криминал

Подполковник полиции Юрий Еризану, о котором сообщалось, что в самом начале своей карьеры он забил до смерти своего односельчанина, вернулся на службу после того, как прокуратура якобы провела дополнительное расследование убийства с участием Еризану.

Как сообщил агентству OMEGA один из читателей, Еризану можно было увидеть в среду в центре Кишинева во главе своих подчиненных, бдящим за правопорядком.

Очевидно, что "оборотень в погонах" вернулся на службу в результате проведенного прокуратурой дополнительного расследования факта соучастия Еризану в убийстве своего односельчанина.

Это дорасследование было назначено 31 мая в результате запроса, поданного депутатом Ливиу Вовк.

Ранее сообщалось о скрытой биографии "оборотня в погонах" подполковника полиции Юрия Еризану. В частности, известно, что он был соучастником убийства, а преступление с его участием позже было "замято".

Речь идет о преступлении, совершенном 11 февраля 2000 года в селе Чигырлень, ныне Яловенского района, когда трое молодых полицейских Юрий Еризану, Геннадий И. и Ион У. ворвались во двор жителя села Контантина Чупак. По свидетельствам односельчан все полицейские были пьяны. Все происходило ночью, после 21 часа. Родители ушли в гости, а дома находились только трое из пятерых детей, младшему из которых было всего 8 лет.

Позже, найдя Константина Чупак в гостях у его родственников, полицейские схватили его и отвели в участок.

Как вспоминает вдова Чупака - Мария, ее мужа изрядно избили, а затем отпустили. "Но эти двое, Гена и Юра (Еризану - Ред.) догнали его и начали избивать ногами, как собаку, переломав все кости. Он был весь черный от побоев.  Затем, выбросили его у памятника в центре села (памятник воинам ВОВ - Ред.)", - вспоминает вдова.

Константин прожил еще часа полтора после избиения полицейскими. В 11 часов ночи он скончался там же на улице, где его выбросили полицейские Еризану и его сослуживец.  

Тогда, случай возмутил все село, а Еризану, вместе с другими "стражами порядка", скрылись той же ночью. Приехавшие по вызову оперативники из Яловен лишь зафиксировали происшествие. Следствие "спустили на тормозах".

Односельчанину ныне уже подполковника полиции Юрия Еризану, забитому до смерти и выброшенному умирать на улице, было всего 45 лет…


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