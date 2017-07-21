Водители междугородных автобусов заблокировали пассажиров на автостанциях ...

В среду, более чем на 1000 маршрутах была прекращена деятельность, а несколько сотен микроавтобусов заполнили центральную площадь Кишинева

Перевозчики протестовали не только в Кишиневе. В ряде населенных пунктов междугородние автобусы также не вышли на линию.

Транспортники требуют повышения тарифов на пассажироперевозки и немедленного рассмотрения властями их требований. Они считают, что тарифы должны быть увеличены почти вдвое: с 48 банов/км до 74 банов/км.

"То сегодня не время, то приближаются выборы, то завтра будут повторные выборы, затем досрочные, местные, президентские и так далее. Уже шесть лет не время привести тарифы в соответствие с нашими требованиями", - заявил председатель Совета Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта Олег Алекса.

Он также сообщил, что протест будет повторен, "если нас не услышат". Алекса отметил, что власти недовольны некоторыми аспектами деятельности перевозчиков. "Я сказал им, что мы готовы обсудить, выслушать их условия, какие изменения ожидают от нас, но все эти изменения имеют свою стоимость и они должны быть отражены в тарифе", - добавил представитель протестующих перевозчиков.

Протестующие заявляют, что отказ властей в пересмотре тарифной политики ведет к разрушению отрасли, а повышение тарифов, по их мнению, позволит улучшить качество предоставляемых услуг и повысить заработные платы водителям.

В свою очередь, министерство экономики и инфраструктуры отвергло ультимативную форму требований без учета качества и безопасности обслуживания пассажиров, "не совсем правильный".

Власти инициировали консультации на платформе Консультативного совета Mинистерства экономики и инфраструктуры, чтобы выявить проблемы, которые способствуют стагнации отрасли, а также возможные решения.