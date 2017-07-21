В России вырезали шутку про Путина из сериала 'Слуга народа' с Зеленским в главной роли ...

Как сообщает Би-Би-Си, российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка о Владимире Путине.

Телеканал ТНТ в анонсе сериала сравнивает успехи Зеленского и Голобородько на посту президента: "В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась".

Главный вопрос, который волновал поклонников сериала в России, - будет ли российское телевидение его цензурировать. Судя по первой серии, да.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - "хубло"?

Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан. Причем склейка была заметна. В среду ТНТ должен показать первые три серии "Слуги народа".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии премьеры заявил, что Путин не смотрел сериал и вряд ли будет - у него нет времени.

О том, что "Слугу народа" впервые покажут на российском телевидении, стало известно на следующий день после первой личной встречи Зеленского и Путина. Она состоялась 9 декабря в Париже в рамках саммита "нормандской четверки".