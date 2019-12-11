Российский телеканал ТНТ полностью снял с эфира сериал 'Слуга народа' с Зеленским ...

Украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский продержался в эфире телеканала всего один день и был полностью снят с эфира.

Как сообщает издание "Ведомости", первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" телеканала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19-00 до 20-30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Представитель ТНТ заявил "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трёх первых серий "Слуги народа" в эфире. Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло"?

О том, что "Слугу народа" впервые покажут на российском телевидении, стало известно на следующий день после первой личной встречи Зеленского и Путина. Она состоялась 9 декабря в Париже в рамках саммита "нормандской четверки".