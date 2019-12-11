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Число жертв пожара в Одессе выросло до 16-ти

Опубликовано : 12 декабрь 2019 г. 09:26 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

Под завалами сгоревшего в Одессе здания Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса ночью нашли еще три тела.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, около 6 утра 12 декабря из-под завалов сгоревшего дома Асвадурова достали последних людей, которые считались пропавшими.

Накануне, были найдены тела четырех человек.

Последние три тела не идентифицированы.

Из 30 пострадавших в больницах остается 8 человек.

Спасательные мероприятия по ликвидации последствий пожара, произошедшего утром 4 декабря, продолжаются.


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