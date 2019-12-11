Виорел Морарь стал лакмусовой бумажкой для нового генерального прокурора ...

Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сам того не желая, стал лакмусовой бумажкой и тестом для определения решительности и независимости нового генерального прокурора.

Такого мнения придерживается бывший депутат, глава партии “Европейские левые” Григорий Петренко. Своими наблюдениями он поделился в соцсети.

“Всё, что делает в последние дни Виорел Морарь: “разоблачения”, попытки изобразить из себя борца с коррупцией и жертву режима, признания своей ответственности за период власти опг Плахотнюка, и откровенная борзость в отношении нового генерального прокурора, всё это - проявления инстинкта самосохранения. Ведь он прекрасно понимает, что за всё содеянное в период раболепства перед Плахотнюком, за покрывательство кражи миллиарда, за все незаконные аресты и политические дела надо отвечать. Он понимает, что его место в тюрьме! Именно поэтому разыгрывается весь этот спектакль.

Но я думаю, что Морарь уже переиграл сам себя. Сегодня для Стояногло дело чести довести дело Мораря до конца. Виорел Морарь, сам того не желая, стал лакмусовой бумажкой и тестом для определения решительности и независимости нового генерального прокурора! Дилема для Стояногло очевидна: либо Стояногло, либо Морарь!

Хочется верить, что Александр Стояногло будет максимально хладнокровным. Морарь должен ответить за все преступления, которые он совершил!” – написал Петренко в своей публикации.