ВСП смягчила наказание для беглого экс-министра транспорта Юрия Киринчука ...

Соответствующее решение было принято магистрами ВСП 10 декабря после рассмотрения апелляций Юрия Киринчука и предпринимателя Николая Чобану. Стороны на заседании не присутствовали. Таким образом, решение Кишиневской апелляционной палаты, по которому Киринчук был приговорен к 3-м с половиной годам лишения свободы с исполнением приговора, отменено. В то же время ВСП оставила в силе решение суда первой инстанции, который вынес бывшему министру более мягкое наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы условно, сообщает ZdG.

16 мая 2019 года экс-министр транспорта и дорожной инфраструктуры либерал Юрий Киринчук получил 3 года 6 месяцев тюремного заключения за крупные финансовые махинации с европейскими грантами. Соответствующий вердикт вынесла Апелляционная палата.

В 2017 году Юрий Киринчук, находясь в должности министра транспорта, был обвинён в организации преступной схемы с целью получения финансовой выгоды в особо крупных размерах. В ходе следствия чиновник вину свою признал и был отправлен в отставку. С началом уголовного преследования он бежал из Молдовы в Румынию.

В 2016-2017 гг. в результате преступных действий министра один из подрядчиков по строительству автодорог был вынужден подписать документы о передаче 50% работ стоимостью около 9 миллионов евро контролируемым чиновником компаниям. Более того, по указанию министра, предпринимателя обязали уступить еще пять процентов суммы контракта, то есть, 400 тыс. евро.

Также Киринчук обвинялся в злоупотреблении служебным положением при организации экономически необоснованного ремонта подъездной дороги за счет дорожного фонда к селу Флорень на общую сумму 8 404 785 леев. Там же находится компания "Fortina Labis", в которой Киринчук является совладельцем.