Вместо тюремного срока Поалелунжь получил мантию адвоката ...

Соответствующее решение приняла Комиссия по профессиональному лицензированию адвокатов на основании стати 10 п.2 Закона об адвокатуре.

Правовая норма устанавливает, что лица, имеющие звание доктора, а также лица, проработавшие по меньшей мере десять лет в должности судьи или прокурора, освобождаются от профессиональной подготовки и квалификационного экзамена, если в течение шести месяцев после отставки с функции они попросили выдачу лицензии на занятие профессией адвоката. Те же права и на тех же условиях предоставляются лицам, которые после ухода с должности судьи и прокурора продолжали работать в области права, - поясняет Bizlaw.

Бывший судья Европейского суда по правам человека Михаил Поалелунжь был замешан в целом ряде коррупционных схем с использованием судебной системы, а также находился под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.

Поалелунжь был также обвинен в том, что именно при его нахождении во главе судебной системы Молдова была обвинена в подрыве доверия к судебной системе, а внешние партнеры прекратили финансирование Молдовы из-за коррупции в юстиции.

Михаю Поалелунжь, а также всем судьям КС, принадлежала ключевая роль в путче, организованном 7-9 июня 2019 года Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.