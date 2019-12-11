В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы ...

В четверг, 12 декабря в Великобритании стартовали досрочные выборы в парламент. Первые предварительные результаты ожидаются утром в пятницу.

Голосование в Соединённом королевстве проходит по мажоритарным округам. Каждый из 650 парламентариев будет избран простым большинством голосов в своём округе. В выборах принимают участие шесть партий, самые крупные из них – руководящие страной консерваторы и лейбористы.

От результатов выборов зависит в том числе и судьба “брексита”. Без окончательного решения этого ключевого вопроса экономика Великобритании находится во взвешенном состоянии и будущее Национальной системы здравоохранения остаётся туманным.

Итоги будут подведены в течение ночи с четверга на пятницу, официальные результаты станут известны утром в пятницу, 13 декабря, сообщает Euronews.