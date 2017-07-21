В Москве простились с Юрием Лужковым ...

Прощание с бывшим мэром Москвы состоялось в храме Христа Спасителя. После церемонии прощания Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Проститься с бывшим градоначальником пришли политики, чиновники, видные деятели культуры, бизнесмены. Церемонию посетили президент РФ Владимир Путин, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также сотни москвичей, передает РБК.

Сообщается, что по решению родственников Лужкова гроб с его телом во время похорон не открывали.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10декабря на 84 году жизни. Он ушёл из жизни в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы в течение 18 лет – с 1992 по 2010 год.

