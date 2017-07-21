Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу ...

В международную сеть по транспортировке наркотиков из Южной Америки в Европу входили и дельцы из Молдовы.

Как сообщили на проведенной в четверг пресс-конференции представители молдавской полиции, след одной из молдавский компаний был обнаружен после того, как в порту Антверпен (Бельгия) была задержана партия кокаина весом более двух тонн. Компанией-перевозчиком оказалась молдавская фирма, занимающаяся импортом мясной и сельхозпродукции, перевозившая рис из Суринама. Кокаин был обнаружен в мешках с рисом. В совместной операции был задействованы полицейские из Молдовы, Бельгии и Суринама.

"Управляющие компании из Республики Молдова закупили пять контейнеров риса весом в 100 тонн из Республики Суринам. В одном из них прятали огромное количество кокаина, который планировали реализовать в странах ЕС. В начале октября контейнеры доставили в бельгийский порт Антверпен. Позднее, утром 11 октября 2018 года, грузовик с румынскими регистрационными номерами выехал из порта в направлении Республики Молдова", - сообщил зам.главы Управления по борьбе с оргпреступностью Нацинспекции по расследованиям Лилиан Паскару.

По схеме, грузовик заезжал в амбар, где из контейнера выгружали мешки, якобы, с рисом, в которых прятали кокаин. Далее, грузовик заезжал через таможенный пункт Леушены и разгружался на таможенном складе в Кишиневе.

Из 37 участников преступной схемы - 20 удалось задержать. В ходе спецоперации правоохранители конфисковали крупные денежные суммы и другие ценные вещи, примерной стоимостью в 1,5 млн. евро. Конфискованы также 12 элитных автомобилей.