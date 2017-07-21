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Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ?

Опубликовано : 12 декабрь 2019 г. 22:31 | Просмотров: 384 | Категория: Власть

Пытающийся выставить себя в качестве жертвы прокурор Виорел Морарь может запросить политическое убежище, воспользовавшись служебной командировкой.

Об этом сообщил в соцсетях экс-прокурор Кишинева Иван Дьяков, отметив, что Морарь намерен выехать 16 декабря в Дубай для участия в некой международной престижной конференции.

"В.Морарь знает, что по возвращении в страну ему может быть предъявлено обвинение, и он может быть арестован. Информированные люди говорят, что В.Морарь попросит политического убежища и не вернется в страну под предлогом политического преследования. И опять все зададутся вопросом: "Кто же позволил ему покинуть страну?".

Ранее уже сообщалось, что один из одиознейших персонажей в прокуратуре, ставший при покровительстве олигарха и лидера правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, возглавил Прокуратуру по борьбе с коррупцией. До этого, Морарь был одним из самых вовлеченных прокуроров в подавление инакомыслия, использовавшим для этого сталинские методы в юстиции. Практически все политически мотивированные уголовные дела, которые Морарь вел в отношении противников Демпартии были открыты на основании "резонных подозрений".

9 декабря, распоряжением Генерального прокурора Александра Стояногло Морарь был отстранен на 30 дней от должности главы Прокуратуры антикоррупции в связи с комплексной проверкой в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.


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