Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ? ...

Об этом сообщил в соцсетях экс-прокурор Кишинева Иван Дьяков, отметив, что Морарь намерен выехать 16 декабря в Дубай для участия в некой международной престижной конференции.

"В.Морарь знает, что по возвращении в страну ему может быть предъявлено обвинение, и он может быть арестован. Информированные люди говорят, что В.Морарь попросит политического убежища и не вернется в страну под предлогом политического преследования. И опять все зададутся вопросом: "Кто же позволил ему покинуть страну?".

Ранее уже сообщалось, что один из одиознейших персонажей в прокуратуре, ставший при покровительстве олигарха и лидера правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, возглавил Прокуратуру по борьбе с коррупцией. До этого, Морарь был одним из самых вовлеченных прокуроров в подавление инакомыслия, использовавшим для этого сталинские методы в юстиции. Практически все политически мотивированные уголовные дела, которые Морарь вел в отношении противников Демпартии были открыты на основании "резонных подозрений".

9 декабря, распоряжением Генерального прокурора Александра Стояногло Морарь был отстранен на 30 дней от должности главы Прокуратуры антикоррупции в связи с комплексной проверкой в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.