Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет требовать досрочных выборов парламента ...

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 член Исполнительного комитета партии Марк Ткачук.

Как отметил Ткачук, происходящее в парламенте недопустимо. По его мнению, достаточно того, как сначала определенные политики боролись с "властью олигархов", а теперь уже "целуются с властью олигархов". "У людей нет времени смотреть до конца на эту "мыльную оперу", - заявил Ткачук.

"Наша партия - это новая повестка дня, которая известна всему обществу, кроме политического класса. Политический класс уже давно занимается одним и тем же - имитацией. Политики постоянно интегрируются, то на Восток, то на Запад, они подтверждают свою преданность "принципам и ценностям", но реальная повестка дня страны заключается в том, что население Республики Молдова вымирает и через пять лет число работающих будет равно числу пенсионеров", - подчеркнул Марк Ткачук.

Ранее уже сообщалось, что Учредительный съезд Партии коллективного действия "Гражданский конгресс" состоялся 8 декабря. Решение об учреждении партии и ее устава было принято на прошедшем в Кишиневе съезде делегатами из 18 районов Молдовы, в которых уже были сформированы территориальные организации новой партии.