МЕНЮ
Twitter
﻿ 9
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:29  

Власти продолжают держать на складе новые машины для уборки листьев

14:47  

Экс-премьер Майя Санду хочет усыновить ребенка

14:19  

Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

12:51  

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

12:36  

Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову

12:01  

В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете
все новости

Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет требовать досрочных выборов парламента

Опубликовано : 13 декабрь 2019 г. 10:12 | Просмотров: 326 | Категория: Власть

Недавно учрежденная Партия коллективного действия "Гражданский конгресс" выйдет с требованием о досрочных выборах парламента, сразу после регистрации партии.

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 член Исполнительного комитета партии Марк Ткачук.

Как отметил Ткачук, происходящее в парламенте недопустимо. По его мнению, достаточно того, как сначала определенные политики боролись с "властью олигархов", а теперь уже "целуются с властью олигархов". "У людей нет времени смотреть до конца на эту "мыльную оперу", - заявил Ткачук.

"Наша партия - это новая повестка дня, которая известна всему обществу, кроме политического класса. Политический класс уже давно занимается одним и тем же - имитацией. Политики постоянно интегрируются, то на Восток, то на Запад, они подтверждают свою преданность "принципам и ценностям", но реальная повестка дня страны заключается в том, что население Республики Молдова вымирает и через пять лет число работающих будет равно числу пенсионеров", - подчеркнул Марк Ткачук.

Ранее уже сообщалось, что Учредительный съезд Партии коллективного действия "Гражданский конгресс" состоялся 8 декабря. Решение об учреждении партии и ее устава было принято на прошедшем в Кишиневе съезде делегатами из 18 районов Молдовы, в которых уже были сформированы территориальные организации новой партии.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона ...

Просмотров: 373
Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову

Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову ...

Просмотров: 835
В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете

В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете ...

Просмотров: 1473
Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет требовать досрочных выборов парламента

Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет требовать досрочных выборов парламента ...

Просмотров: 333
Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ?

Отстраненный прокурор Морарь намерен просить политическое убежище ? ...

Просмотров: 3334
Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию

Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию ...

Просмотров: 3059
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16710
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43571
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40966
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18657
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76655
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31552
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28676
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27529
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27249
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 27040
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 26373
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 24335
ВЛАСТЬ
Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

12:36  Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову
12:01  В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете
10:12  Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет требовать досрочных выборов парламента
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу

Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу

11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11.12.2019  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
10.12.2019  Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (120)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker