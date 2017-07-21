В результате пожара на единственном в России авианосце есть жертвы ...

Пожар длился сутки и был потушен под утро 13 декабря.

Как сообщили российские СМИ, пожар на авианосце произошел 12 декабря. Авианосец находился на судоремонтном заводе "Звездочка" на побережье Кольского залива в Мурманске.

В результате инцидента пострадали 12 человек. Шестеро из них находятся в реанимации, состояние только одного врачи оценили как легкой степени тяжести. После пожара на авианосце был найден погибшим военный-контрактник. Кроме того, ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля.

По данным издания "КоммерсантЪ", причиной пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь — от нее уже огонь перекинулся на электрокабели.

Корабль встал на ремонт после того, как в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время этого похода "Адмирал Кузнецов", по официальным данным, потерял два палубных истребителя - МиГ-29К и Су-33.