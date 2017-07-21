МЕНЮ
Twitter
﻿ 4
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:29  

Власти продолжают держать на складе новые машины для уборки листьев

14:47  

Экс-премьер Майя Санду хочет усыновить ребенка

14:19  

Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

12:51  

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

12:36  

Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову

12:01  

В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете
все новости

В результате пожара на единственном в России авианосце есть жертвы

Опубликовано : 13 декабрь 2019 г. 10:42 | Просмотров: 301 | Категория: Мир

Единственный авианесущий крейсер России "Адмирал Кузнецов" загорелся, находясь в ремонте.

Пожар длился сутки и был потушен под утро 13 декабря.

Как сообщили российские СМИ, пожар на авианосце произошел 12 декабря. Авианосец находился на судоремонтном заводе "Звездочка" на побережье Кольского залива в Мурманске.

В результате инцидента пострадали 12 человек. Шестеро из них находятся в реанимации, состояние только одного врачи оценили как легкой степени тяжести. После пожара на авианосце был найден погибшим военный-контрактник. Кроме того, ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля.

По данным издания "КоммерсантЪ", причиной пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь — от нее уже огонь перекинулся на электрокабели.

Корабль встал на ремонт после того, как в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время этого похода "Адмирал Кузнецов", по официальным данным, потерял два палубных истребителя - МиГ-29К и Су-33.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине ...

Просмотров: 982
Одесский морской порт передадут в концессию

Одесский морской порт передадут в концессию ...

Просмотров: 258
Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах в Великобритании

Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах в Великобритании ...

Просмотров: 274
В результате пожара на единственном в России авианосце есть жертвы

В результате пожара на единственном в России авианосце есть жертвы ...

Просмотров: 310
В Москве простились с Юрием Лужковым

В Москве простились с Юрием Лужковым ...

Просмотров: 572
В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы ...

Просмотров: 438
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16710
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43571
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40966
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18657
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76655
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31552
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28676
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27529
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27249
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 27040
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 26373
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 24335
ВЛАСТЬ
Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона

12:36  Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову
12:01  В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете
10:12  Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет требовать досрочных выборов парламента
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу

Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу

11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию
11.12.2019  Беглый олигарх Плахотнюк пытался получить политическое убежище в Украине
10.12.2019  Экс-депутат от Демпартии Плахотнюка разыскивается Интерполом



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (120)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker