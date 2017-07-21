Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах в Великобритании ...

Таковы данные единого экзитпола, проведённого тремя ведущими британскими телеканалами. В случае если подсчёты окажутся верными, тори во главе с премьером Борисом Джонсоном получат в парламенте 368 мест, то есть на 50 мандатов больше, чем после выборов 2017 года, это лучший результат за последние 30 лет. Таким образом консерваторы практически обеспечили себе парламентское большинство. По предварительным данным лейбористы получают в парламенте 191 мандат, что на 71 меньше, чем до выборов.

На практике это будет означать, что Консервативная партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 1 января 2020 года, сообщает Euronews.