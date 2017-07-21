Одесский морской порт передадут в концессию ...

Украина раздает в конецссию морские порты. В руки иностранцев будет передано в общей сложности шесть морских гаваней.

По словам главы Министерства инфраструктуры, “это только начало”, и модель концессии будет продвигаться и в другие порты. Владислав Криклий сообщил, что для подготовки к концессии в 2020 году предварительно отобраны морские порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" (бывший Ильичёвск), а также часть Одесского морского порта, передает Интерфакс-Украина.

В августе 2019 года в украинском правительстве было принято решение о начале конкурса по передаче в концессию первых двух морских портов – “Ольвия” и “Херсон”. Закон о концессии морских портов был принят Верховной радой в первом чтении весной 2018 года.