Одесский морской порт передадут в концессию
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Украина раздает в конецссию морские порты. В руки иностранцев будет передано в общей сложности шесть морских гаваней.
По словам главы Министерства инфраструктуры, “это только начало”, и модель концессии будет продвигаться и в другие порты. Владислав Криклий сообщил, что для подготовки к концессии в 2020 году предварительно отобраны морские порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" (бывший Ильичёвск), а также часть Одесского морского порта, передает Интерфакс-Украина.
В августе 2019 года в украинском правительстве было принято решение о начале конкурса по передаче в концессию первых двух морских портов – “Ольвия” и “Херсон”. Закон о концессии морских портов был принят Верховной радой в первом чтении весной 2018 года.
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