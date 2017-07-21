В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете ...

Холлы Больницы скорой медицинской помощи в Кишиневе отданы компании Coffee Like, в которой со-владельцем является сын лидера Партии социалистов в муниципальном совете Василия Киртоки.

Помещение БСМП является привлекательным для любого бизнеса, принимая во внимание круглосуточный постоянный поток людей.

Как сообщили агентству OMEGA источники в администрации Болницы, указанные кофейные лавки открылись еще при министре Сильвии Раду весной этого года, когда, по версии Партии социалистов, они "боролись насмерть" с режимом Плахотнюка.

О том, что сын Василия Киртоки - Алексей является участником этого бизнеса стало известно от самого Василия Киртоки, когда внимание общественности было привлечено к скандальным каруселям в центре столицы. Согласно распространенной муниципальными советниками информации, владелец каруселей получил разрешение при сомнительных обстоятельствах лишь по той причине, что со-владельцем фирмы является сын лидера социалистов в муниципальном совете.

Василий Киртока пытался опровергнуть какую-либо связь между появлением оскандалившейся фирмы со своим сыном, сообщив, что его сын является партнером администратора "карусельной компании" в фирме "Coffee Like", "где Алексей — пассивный инвестор".