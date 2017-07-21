Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову ...

Дочернее предприятие Газпрома - АО "Молдовагаз" убеждает молдавских потребителей в том, что они никак не пострадают в случае проблем в поставках газа из России через Украину.

В "Молдовагаз" сообщили, что с 1 января у Молдовы появится возможность получать российский природный газ в реверсном потоке по трансбалканскому коридору через Турцию и Болгарию.

На странице филиала Газпрома в социсетях даже была представлена карта альтернативного маршрута поставок газа для Молдовы.

Руководство "Молдовагаз" пока ничего не сообщает о судьбе получаемой Молдовой платы за транзит российского газа через ее территорию в случае изменения схему поставок газа в Молдову.

Примечательно, что даже этот "независимый от Украины" вариант поставок также проходит через территорию Украины, на юге Одесской области.

Кроме того, несмотря на заверения молдо-российской компании "Молдовагаз", премьер-министр Молдовы Ион Кику провел переговоры с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. По итогам этих переговоров, Кику объявил о достигнутой с премьер-министром Украины о "чрезвычайных поставках" газа из Украины в Молдову по действующему газопроводу из украинских запасов газа.

Молдова потребляет около 3 млрд куб.м газа в год.