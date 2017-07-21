Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине ...

Президент Украины Владимир Зеленский считает газовый вопрос важным не только для Украины, но и для Европы, а шансы подписания контракта оценивает как высокие.

Об этом Зеленский заявил в четверг в эфире ток-шоу "Право на власть" на украинском телеканале "1+1".

Президент Украины ответил на реплику президента России Владимира Путина, высказанную им в Париже по итогам встречи в "нормандском формате", говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит и поставку газа. Тогда, Путин процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет".

"А у нас – газопровод. И в этом баланс", - ответил Зеленский с улыбкой в эфире украинского телеканала. Он отметил, что газовый вопрос важен не только для Украины, но и для Европы, а шансы подписания контракта оценивает как высокие. "Вопрос сейчас главный - в терминах контрактов. Россия нам предложила сначала один год, а мы им немножечко больше - десять лет. Потом они нам предложили – три года, а мы предложили компромисс – десять лет снова", - добавил Зеленский. Он подчеркнул, что переговоры будут продолжаться, а вопрос транзита газа – чисто экономический. "России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен. У нас – труба. В принципе, всем выгодно", - подытожил Зеленский.