Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона ...

Занимающий должность президента Игорь Додон вспомнил о своих обещаниях не отдавать Республиканский стадион под строительство посольства США и в случае необходимости провести в Кишинёве референдум по этому вопросу.

По словам Додона, на встречах в американском диппредставительстве он предлагает послу другие четыре земельных участка для строительства нового здания. Он заверил, что если посольство не согласится на предложенные варианты и будет настаивать на приобретении участка бывшего Республиканского стадиона, то столичные власти организуют референдум.

“Мы уважаем желания США, они нам очень помогают, мы хотим развивать партнерство и в дальнейшем, и я думаю, что они это поймут”, - заявил занимающий пост президента, вещая из салона люксового авто на своем личном ютьюб-канале.

Напомним, в мае 2018 года стало известно, что власти Молдовы намерены выделить под строительство нового здания американской дипмиссии целый квартал в центре Кишинева, где ранее находился Республиканский стадион. В августе того же года правительство Павла Филипа одобрило решение о продаже участка посольству США, после чего за него в спешке проголосовал контролируемый Демпартией парламент. Додон тогда отказался промульгировать документ, и пламенно защищая собственность горожан, заявлял о необходимости референдума. Однако он был временно отстранён за “саботаж”, и указ был подписан спикером Андрианом Канду.