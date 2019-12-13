Экс-премьер Майя Санду хочет усыновить ребенка ...

Лидер партии PAS Майя Санду призналась, что думает об усыновлении ребенка, однако пока не решилась на этот шаг.

Об этом она рассказала в ходе видеоинтервью влогеру Дорину Галбену. По её словам, изучая этот вопрос, она обнаружила некоторые “изъяны” в действующей в Молдове процедуре усыновления, - передает cotidianul.md.

“Я думала над этим (усыновлением – ред.), изучала порядок проведения процедуры, и я пока не отказалась от этого. К сожалению, из того, что мне удалось выяснить, я поняла, что в этой сфере есть много изъянов и коррупционных схем. Надеюсь, что однажды я решусь на этот шаг”, - рассказала Майя Санду.