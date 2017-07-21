Власти продолжают держать на складе новые машины для уборки листьев ...

Таким наблюдением поделился в соцсети муниципальный советник “Нашей Партии” Илиан Кашу.

“У жилищно-коммунального управления примэрии есть современная техника для уборки листьев. Техника была куплена при поддержке в мунсовете Чебана и его коллег по фракции. Как управлять этой техникой прекрасно знает любимчик Чебана из всех руководителей муниципальных предприятий, Ион Бурдюмов. Но Чебан предпочитает средневековый метод уборки листьев. “Покрывало” называется. С покрывалом можно воровать муниципальные деньги. Ведь никто не считает, сколько машин с листьями были вывезены на свалку в Гидигиче. Так что, Многие Лета Покрывалу!” – написал Кашу в своей публикации в соцсети.