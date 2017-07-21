Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия ...

Операция была проведена в результате жалобы, поступившей на горячую линию. По словам заявителя, несколько дней назад, будучи за рулём в состоянии алкогольного опьянения, он проехал на красный цвет светофора и был задержан экипажем Центра оперативного реагирования полиции. После проверки полицейский сопроводил его до дома, после чего вымогал взятку в 1000 евро чтобы “замять” инцидент.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РМ - пассивная коррупция. Сегодня, 13 декабря, полицейский был задержан момент передачи денег. Он пытался сбежать, игнорируя предупреждения сотрудников Антикоррупционного центра. Они были вынуждены произвести два предупредительных выстрела в воздух, после чего подозреваемый был схвачен. Мужчина задержан на 72 часа, если его вина будет доказана, он рискует получить 10 лет тюремного заключения, передает Unimedia.