Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу ...

(ВИДЕО) Подводный спиртопровод через приднестровский участок молдо-украинской границы был обнаружен украинскими правоохранителями в гараже одного из жителей приграничного села Кучурган, Одесской области.

Как сообщают украинские СМИ, сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области был установлен факт незаконного перемещения через госграницу подакцизного товара – спирта. Оно осуществлялось с использованием трубопровода из Республики Молдова (территория непризнанного Приднестровья) в Украину, а именно в село Кучурган, Раздельнянского района Одесской области по дну Кучурганского лимана.

Оперативники установили, что жители приграничного поселка закачивали спирт в подземные хранилища, построенные на территории домохозяйства одного из злоумышленников. Пропускная способность трубопровода составляла до 80 тонн суррогата в месяц.

В гараже одного из домовладений в этом селе была обнаружена пластиковая труба, по которой из Молдовы перемещали спирт. По предварительным данным, при обысках обнаружены 4 наполненные алкоголем пластиковые бочки по 250 литров, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров.

По данным следствия, представители силовых структур Украины, вероятно, вступили в сговор с контрабандистами.

Во время обысков правоохранители обнаружили почти тонну уже закачанного спирта, пластиковые цистерны емкостью более 10 тонн и техническое оборудование для забора и хранения суррогата.