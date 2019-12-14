Додон в очередной раз демонстрирует чудеса перевоплощения ...

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон "списал" на формально возглавляемую им Партию социалистов неоднократно озвученные им обещания о денонсации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Выступая в пятницу в эфире телеканала RTR-Moldova, Додон завил, что его нельзя попрекать обещаниями денонсировать Соглашение, поскольку "когда я баллотировался в президенты я ни разу не говорил, что мы будем отменять Соглашение об ассоциации с ЕС". "Давайте начнем с этого", - добавил Додон, дав понять, что все его требования о денонсации Соглашения с ЕС, до того, как он стал президентом и после этого, нельзя связывать с ним в его качестве главы государства.

Примечательно, что Додон всегда был противником заключенного Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Известен целый ряд его официальных заявлений, в которых он настаивал даже на денонсации Соглашения.

В частности, в ноябре 2014 года, накануне парламентских выборов Додон заявил российскому агентству ТАСС, что Молдова должна денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС и начать процедуру вступления в Таможенный союз.

Пункт об отмене Соглашения об ассоциации с Европейским союзом есть и в Программе Партии социалистов, которую он до недавнего времени возглавлял, а сейчас остался ее неформальным лидером.

"ПСРМ будет добиваться денонсации Договора об ассоциации с ЕС и проведения референдума по вопросу вектора развития страны", - говорится в Программе ПСРМ, официально объявленной "пропрезидентской партией", безоговорочно поддерживающей Додона.

Более того, в ходе своего официального визита в Москву в январе 2017 года, Додон пообещал президенту России Владимиру Путину "аннулировать" Соглашение об ассоциации с Евросоюзом после парламентских выборов.

"Я выступал неоднократно против подписания этого Соглашения, я считаю, что это Соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция, и я поддержу эту позицию, парламентского большинства. Есть Партия социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, и это Соглашение будет аннулировано", - сказал Додон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным 17 января 2017 года.

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом является международным документом, который предусматривает углубленное сотрудничество в таких областях, как торговля, политика безопасности и культура, с целью более углубленной политической и экономической интеграции между Молдовой и ЕС.

Соглашение было подписано 27 июня 2014 года и окончательно вступило в силу 1 июля 2016 года, после его ратификации всеми странами ЕС.