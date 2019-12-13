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Бывшего президента осудили за коррупцию

Опубликовано : 14 декабрь 2019 г. 16:54 | Просмотров: 690 | Категория: Мир

Зкс-президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Как сообщает Deutsche Welle, авторитарно правившй Суданом 30 лет и свергнутый в апреле 2019 года экс-президент Судана осужден решением суда суданской столицы Хартум в субботу, 14 декабря.

Поскольку аль-Баширу уже 75 лет, его отправят не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.

Приговор вступит в силу после того, как суд примет решение по другому делу против аль-Башира - о подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве демонстрантов, поясняет агентство AFP.

Аль-Баши был свергнут в результате военного переворота в апреле текущего года. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В августе начался процесс по делу аль-Башира, которого обвинили среди прочего во взяточничестве, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут свергнутого президента Гааге, а будут судить его на родине.


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