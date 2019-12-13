МЕНЮ
Twitter
﻿ 113
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:50  

Президенту Румынии присуждена Международная премия имени Карла Великого

16:54  

Бывшего президента осудили за коррупцию

15:45  

Додон в очередной раз демонстрирует чудеса перевоплощения

01:03  

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  

Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия

13.12.2019  

Власти продолжают держать на складе новые машины для уборки листьев
все новости

Президенту Румынии присуждена Международная премия имени Карла Великого

Опубликовано : 14 декабрь 2019 г. 20:50 | Просмотров: 75 | Категория: Мир

Клаус Йоханнис стал лауреатом Международной премии Карла Великого за 2020 год как выдающийся "борец за европейские ценности".

Как сообщает Deutsche Welle, об этом в субботу, 14 декабря, заявил обер-бургомистр Ахена Марсель Филипп.

Йоханнис, в ноябре переизбранный на своем посту двумя третями голосов избирателей, отмечен за вклад в "единство, взаимное признание и примирение в Европе", поясняется в обосновании комитета, отвечающего за вручение награды. По мнению ее учредителей, политик смог шаг за шагом привести страну, пережившую диктатуру Николае Чаушеску, к европейским ценностям. Йоханнис способствовал "укреплению европейского правового сообщества и общей идеи европейского будущего", подчеркнули организаторы.

Награждение по традиции пройдет в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши 21 мая, в праздник вознесения.

Клаус Йоханнис является президентом Румынии с 21 декабря 2014 года. Он является активным сторонником реформирования судебной системы страны, выступает за облегчение доступа к фондам ЕС и реформирование госслужб, таких как здравоохранение и образование.

В 2019 году Международная премия имени Карла Великого была вручена генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, за год до этого - президенту Франции Эмманюэлю Макрону, годом ранее премию получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - Папа Римский Франциск.

Ранее в разные годы премии удостаивались, в числе прочих, король Испании Хуан Карлос I, Папа Римский Иоанн Павел II, бывший Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Президенту Румынии присуждена Международная премия имени Карла Великого

Президенту Румынии присуждена Международная премия имени Карла Великого ...

Просмотров: 75
Бывшего президента осудили за коррупцию

Бывшего президента осудили за коррупцию ...

Просмотров: 683
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине ...

Просмотров: 28867
Одесский морской порт передадут в концессию

Одесский морской порт передадут в концессию ...

Просмотров: 573
Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах в Великобритании

Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах в Великобритании ...

Просмотров: 559
В результате пожара на единственном в России авианосце есть жертвы

В результате пожара на единственном в России авианосце есть жертвы ...

Просмотров: 612
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16748
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43601
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40992
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18678
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76719
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31578
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 28867
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27560
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27274
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 27063
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 26386
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 24379
ВЛАСТЬ
Додон в очередной раз демонстрирует чудеса перевоплощения

Додон в очередной раз демонстрирует чудеса перевоплощения

13.12.2019  Додон обсуждает с послом США варианты легализации приобретения Республиканского стадиона
13.12.2019  Филиал Газпрома не видит зависимости от Украины при поставках газа в Молдову
13.12.2019  В крупнейшей больнице предоставили место для бизнеса сына лидера партии Додона в муниципальном совете
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия
12.12.2019  Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (125)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker