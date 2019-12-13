Президенту Румынии присуждена Международная премия имени Карла Великого ...

Клаус Йоханнис стал лауреатом Международной премии Карла Великого за 2020 год как выдающийся "борец за европейские ценности".

Как сообщает Deutsche Welle, об этом в субботу, 14 декабря, заявил обер-бургомистр Ахена Марсель Филипп.

Йоханнис, в ноябре переизбранный на своем посту двумя третями голосов избирателей, отмечен за вклад в "единство, взаимное признание и примирение в Европе", поясняется в обосновании комитета, отвечающего за вручение награды. По мнению ее учредителей, политик смог шаг за шагом привести страну, пережившую диктатуру Николае Чаушеску, к европейским ценностям. Йоханнис способствовал "укреплению европейского правового сообщества и общей идеи европейского будущего", подчеркнули организаторы.

Награждение по традиции пройдет в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши 21 мая, в праздник вознесения.

Клаус Йоханнис является президентом Румынии с 21 декабря 2014 года. Он является активным сторонником реформирования судебной системы страны, выступает за облегчение доступа к фондам ЕС и реформирование госслужб, таких как здравоохранение и образование.

В 2019 году Международная премия имени Карла Великого была вручена генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, за год до этого - президенту Франции Эмманюэлю Макрону, годом ранее премию получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - Папа Римский Франциск.

Ранее в разные годы премии удостаивались, в числе прочих, король Испании Хуан Карлос I, Папа Римский Иоанн Павел II, бывший Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.