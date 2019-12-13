Германия уличила Путина во лжи ...

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Россия не просила выдать убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили, как об этом заявил ранее в Париже президент России Владимир Путин.

Как сообщает Радио "Свобода", министр отметил, что ФРГ не получала от Москвы никаких официальных запросов по поводу Хангошвили. В эфире немецкого телеканала ZDF министр отметил, что теперь обвинения против убитого довольно сложно проверить.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили во время второй чеченской войны воевал против российской армии. В конце августа этого года Хангошвили был застрелен в Берлине. Убийца был задержан по горячим следам. Им оказался россиянин с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова. Официально личность подозреваемого ещё не установлена. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Ранее он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам.

Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, заявлял, что тот якобы был одним из организаторов взрывов в московском метро. Президент России назвал убитого "очень жёстким и кровавым человеком". Путин при этом отверг подозрения о причастности России к убийству, заявив, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Несмотря на то, что Кремль отвергает причастность к преступлению, Германия уже выслала из Берлина двух сотрудников российского посольства. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов.