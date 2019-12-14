Петков: Нам нравится тратить на детей в десять раз меньше, чем на преступников ...

Выделение 5 миллионов леев европейской помощи на ремонт всего лишь одного изолятора временного содержания в Единцах вызвало резонанс в соцсетях.

В частности, главный редактор агентства OMEGA Александр Петков предложил сравнить заботу государства о правонарушителях и детях в детсадах, отметив, что еще несколько лет назад вполне хватало суммы в полмиллиона леев на ремонт детского сада, также в рамках иностранной помощи.

"5 (пять) миллионов !!! На изолятор !!! И, согласитесь, уже не суть важно, ЕС выделил нам для этого грант или кредит", - отметил Александр Петков.

Он предложил сравнить несколько фактов, оперируя исключительно официальными и достоверными данными.

"В 2016 году, Румыния сделала реально святое дело, выделив Молдове на ремонт 911 детских садов 26 миллионов евро. Это по 28 с половиной тысяч евро на каждый садик, в котором совсем даже не временно и совсем даже не просто, содержатся не менее ста детей ежедневно. Детей, а не правонарушителей и преступников!!!

То есть, на ремонт одного садика вполне хватило чуть более полумиллиона леев.

То есть мы, молдаване, с радостью тратим на условия для сотен детей в 10 (десять) раз меньше денег, чем на кутузки для десятка правонарушителей.

Занимательно, молдаване? И ведь нам это нравится!", - написал Петков в соцсетях.

В этой связи он процитировал известное изречение первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: "Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы".

Как сообщила в пятницу пресс-служба МВД, Изолятор временного содержания в Единцах "был обновлен и модернизирован" в рамках Программы бюджетной поддержки по реформе полиции. МВД сообщает, что "на обновление здания инвестировано 5 миллионов леев, предоставленных Европейским союзом".