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АНОНС: Сомнительная схема администрации Дорина Киртоакэ плавно сохраняется и при администрации Иона Чебана

Опубликовано : 15 декабрь 2019 г. 16:04 | Просмотров: 428 | Категория: Кишинев

Семейный бизнес братьев Адваховых на деньги кишиневцев теперь будет процветать уже и под "крышей" нового мэра Кишинева Чебана.

 

Продолжение - в следующих выпусках…


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