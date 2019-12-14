АНОНС: Сомнительная схема администрации Дорина Киртоакэ плавно сохраняется и при администрации Иона Чебана
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Семейный бизнес братьев Адваховых на деньги кишиневцев теперь будет процветать уже и под "крышей" нового мэра Кишинева Чебана.
Продолжение - в следующих выпусках…
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