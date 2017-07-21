Турция угрожает признать геноцид индейцев в США ...

В ответ на единогласно принятое 12 декабря решение Сената США о признании убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915 году геноцидом, Турция пригрозила признать геноцидом уничтожение индейцев в США.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала A Haber. "Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - заявил президент Турции.

Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа “не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики”. По словам президента, решение относительно этого события “должны принимать не политики, а историки”.

30 октября Палата представителей Конгресса США признала геноцид армян в Османской империи. 12 декабря Сенат США единогласно принял соответствующую резолюцию. В МИД Турции осудили эту инициативу, отметив, что решение "лишено каких-либо исторических или правовых оснований".