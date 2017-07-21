В Румынии отмечают 30-летие падения режима Чаушеску ...

События 1989 года в румынской Тимишоаре стали отправной точкой для свержения тоталитарного правления и впоследствии дали толчок к развалу социалистического единства в Восточной Европе.

15 декабря в Тимишоаре прошла траурная акция “Марш свободы” в честь погибших румын, вышедших в те дни на митинг в поддержку противника режима Чаушеску, этнического венгра пастора Ласло Тёкеша. Когда акция стихийно переросла в народные волнения, комендант города Виктор Стэнулеску приказал открыть по манифестантам огонь на поражение, в результате чего более тысячи человек погибли, напоминает Euronews.

Вину за трагедию возложили на лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, после чего он вместе с супругой был схвачен и расстрелян в Бухаресте. Операцией по захвату и казнью руководил тот же комендант Стэнулеску. Впоследствии он стал первыми министром обороны современной Румынии, а его вина в массовых расстрелах была признана судом только спустя 10 лет.

Весной 2018 года генпрокурор Румынии потребовал уголовного преследования экс-президента Илиеску, экс-премьера Романа, а также бывшего вице-премьера Джелу Войкан-Войкулеску за “совершение преступлений против человечности”. Уголовное дело было возбуждено по факту массового убийства восставших граждан против тоталитарного режима Николае Чаушеску в ходе декабрьской Революции 1989 года.