Сгорел еще один локомотив на Железной дороге
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В воскресенье утром два пожарных подразделения юга Молдовы были вызваны на борьбу с огнём на железной дороге.
Инцидент произошел на территории Гагаузии, загорелся локомотив товарного поезда, следовавшего из Бессарабки в Этулию и перевозившего 54 вагона с зерном. Звонок в службу 112 поступил в 10 часов 11 минут, спасателям удалось оперативно локализовать пожар, пострадавших нет. Грузовые вагоны огонь не затронул, однако значительно пострадали локомотив и двигатель поезда.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
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