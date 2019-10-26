Сгорел еще один локомотив на Железной дороге ...

В воскресенье утром два пожарных подразделения юга Молдовы были вызваны на борьбу с огнём на железной дороге.

Инцидент произошел на территории Гагаузии, загорелся локомотив товарного поезда, следовавшего из Бессарабки в Этулию и перевозившего 54 вагона с зерном. Звонок в службу 112 поступил в 10 часов 11 минут, спасателям удалось оперативно локализовать пожар, пострадавших нет. Грузовые вагоны огонь не затронул, однако значительно пострадали локомотив и двигатель поезда.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.