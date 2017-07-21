Мэр не сдержал и своего повторного обещания убрать Кишинев ...

(ФОТО) Грозные повторные обещания мэра Кишинева Иона Чебана убрать Кишинев от опавшей листвы так и остались невыполненными.

После того, как 25 ноября Чебан публично дал руководителям ответственных подразделений под угрозой увольнения 7 дней на вывоз листвы из кишиневских дворов, 16 декабря мэр предоставил им еще неделю для уборки города от опавшей листвы.

В то же время, в соцсетях предоставлены сотни зафиксированных случаев оставленных муниципальными службами куч листвы во дворах практически всех секторов столицы.