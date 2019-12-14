За последние несколько лет расходы президентской администрации выросли вдвое: с 17 до 35 миллионов леев.

Столь значительные расходы, оплачиваемые молдавскими гражданами, Игорь Додон объяснил переездом в отремонтированное Турцией здание администрации. Об этом занимающий пост президента сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник. Он также заверил, что зарплаты сотрудников не увеличились.

Здание администрации президента Молдовы было подожжено и частично разрушено в ходе массовых беспорядков, имевших место 7 апреля 2009 года. Спустя девять лет занимающий пост президента Игорь Додон тайно договорился с турецким лидером Эрдоганом о ремонте здания под видом “помощи от турецкого народа” и неоднократно заявлял, что на работы “государство не потратило ни одного лея”. Масштабное обновление и реконструкция стартовали весной 2018 года и завершились спустя всего девять месяцев. Сумма, выделенная в результате неких договоренностей занимающего должность президента Игоря Додона, не фигурирует ни в одном межправительственном договоре о выделении финансовой помощи Турцией.

Известно лишь о беспрецедентном факте проведения тендера турецким правительством по освоению суммы в 7,18 млн евро на ремонт здания в Кишиневе. Молдавскими властями не проводилось какого-либо тендера по восстановлению здания, которое будет временно предоставлено Додону до 2020 года.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что турецкая помощь является лишь прикрытием истинного происхождения выделенных средств, след которых ведет к определенным российским бизнес-партнерам Игоря Додона.