Прокуратура считает законными ремонты кабинетов чиновников за счет 'друзей детства' ? ...

Судя по смелым заявлениям мэра Кишинева Иона Чебана, ремонт служебного кабинета из частных средств друзей уже не является уголовно наказуемым деянием.

В понедельник, Чебан не постеснялся заявить журналистам, что ремонт его служебного кабинета был проведен за счет "друга детства".

"Не вижу никакой проблемы в этом", - заявил Чебан в связи с этим, уточнив, что затраченная "другом детства" на ремонт его служебного кабинета сумма составила 60 тысяч леев.

Прокуратура пока никак не отреагировала на очевидный факт коррупции, допущенный мэром Кишинева.

Ранее уже сообщалось, что в Прокуратуру подано требование о расследовании факта получения мэром Кишинева Иваном Чебаном финансовых средств от приятелей на ремонт своего служебного кабинета.

С требованием о расследовании этого очевидного факта коррупции обратилась муниципальный советник Алена Дорош.

Дорош отметила, что факт получения средств "от приятелей" был публично признан самим Чебаном.

Чебан затеял ремонт в своем служебном кабинете в первые же дни своего мандата в должности Генерального примара Кишинева. Позже, в эфире одного из телеканалов, на вопрос о происхождении средств на ремонт, Чебан ответил, что ему помогли приятели.

Примечательно, что подобным образом поступает и лидер Партии социалистов, от которой был избран Чебан, Игорь Додон. В должности президента Додон неоднократно ездил за границу с семьей, раздаривал подарки от имени Фонда "первой леди", объясняя происхождение затрат помощью частных лиц. До сих пор, прокуратура не отреагировала на подобные очевидные случаи пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния.