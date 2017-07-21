В Москве при выходе из спецприемника вновь задержан глава Фонда борьбы с коррупцией ...

(ВИДЕО) Директора основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника после десяти суток ареста.

Об этом в соцсетях сообщил начальник его предвыборного штаба Борис Золотаревский. C чем связано задержание, не уточняется.

6 декабря директор Фонда борьбы с коррупцией был арестован на 10 суток за несогласованный митинг 14 июля. По версии полиции, Жданов организовывал митинг 14 июля возле здания Московской городской избирательной комиссии.

Митинг 14 июля прошёл на следующий день после отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму ряду оппозиционных и независимых кандидатов. На состоявшийся на Пушкинской площади в центре Москвы митинг вышли около тысячи участников. Затем они отправились к зданию мэрии Москвы и Мосгоризбиркома. Полицейские разогнали участников акции и задержали 39 человек, в том числе незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Илью Яшина, Любовь Соболь и Юлию Галямину. После этого в Москве начали проходить массовые акции протеста.