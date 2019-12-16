Виновники трагедии в румынском клубе `Colectiv` получили внушительные тюремные сроки ...

Суд Бухареста огласил приговоры фигурантам дела о пожаре в ночном клубе “Colectiv” в 2015 году, в результате которого погибли 64 человека и еще 146 получили увечья.

Как передает румынское агентство Agerpres, владельцы клуба – Алин Георге Анастасеску, Паул Ганча и Костин Минку – получили 11 лет и 8 месяцев заключения.

Бывший руководитель 4-го сектора Бухареста Кристиан Попеску-Пьедоне был приговорен к 8 годам и 6 месяцам. Даниэла Ницэ – глава пиротехнической компании Golden Ideas Fireworks Artists – была приговорена судом к 12 годам и 8 месяцам. Специалисты-пиротехники Виорел Захария и Мариан Моисе были получили 9 лет и 8 месяцев и 10 лет соответственно.

Георге Матей и Антонина Раду из Инспектората чрезвычайных ситуаций Бухареста, проводившие проверку незадолго до трагедии и давшие добро на работу клуба, были приговорены к 9 годам и 2 месяцам заключения.

Приговоры могут быть обжалованы.

Пожар в бухарестском ночном клубе “Colectiv”, произошедший в ночь на 30 октября 2015 года, стал крупнейшим по количеству жертв за последние два десятилетия. Пиротехника, в которую входили «бенгальские огни», подожгла легковоспламеняющуюся полиуретановую акустическую пену, и огонь быстро распространился. Большинство жертв были отравлены токсинами от горящего пенопласта.