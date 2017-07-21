Во Франции не стихают массовые манифестации против пенсионной реформы ...

Переговоры между представителями кабмина и профсоюзов продвигаются медленно, и о “рождественском перемирии” говорить пока не приходится. Тем временем 17 декабря ожидается новое массовое выступление против пенсионной реформы. Не исключено, что всеобщая забастовка будет продлена до Рождества. На этот случай в руководстве французской национальной железнодорожной компании SNCF разработан запасной план и составлены предупреждения об отмене или задержке рейсов. Согласно результатам последних соцопросов, большинство жителей Франции поддерживают манифестации, организованные лидерами профсоюзных организаций.

Поводом для всеобщей забастовки, которая началась 5 декабря, стала непопулярная пенсионная реформа, подготовленная кабмином. Новая пенсионная реформа должна объединить 42 существующие во Франции схемы в одну универсальную. Новая бальная система прежде всего не устраивает определенные категории государственных служащих, пенсии которых, по их словам, могут сократиться на 30%.