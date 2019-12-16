Генеральный прокурор пообещал пересмотреть все незаконные политические дела ...

Политически мотивированные уголовные дела, открытые в период режима Плахотнюка, будут пересмотрены, а по ним будут вынесены законные решения.

С таким заявлением выступил Генеральный прокурор Александр Стояногло в эфире телеканала TV8.

Как заявил Стояногло, все эти дела находятся на разных стадиях рассмотрения. "Некоторые дела находятся еще в органах прокуратуры и по этим делам будет проведен детальный анализ, и будет принято законно решение. Я это гарантирую", - заявил Генеральный прокурор.

Он сообщил, что и дела, которые находятся в судебных инстанциях тоже будут проанализированы "с точки зрения объективности поддержания государственного обвинения".

"Мы не будем бояться отказа от обвинения, мы не будем бояться отказа от приговоров. Потому что, для нас важно, чтобы люди невиновные не были привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул Стояногло.

Генеральный прокурор пообещал вернуться и к рассмотрению дел, по которым сегодня есть окончательные приговоры. "И если мы установим какие-либо грубые нарушения закона, тогда мы привлечем к ответственности людей, которые расследовали эти дела; людей, которые направлял эти дела в суд", - отметил Генеральный прокурор Александр Стояногло в эфире телеканала TV8.

Александр Стояногло стал Генеральным прокурором Молдовы 29 ноября по итогам проведенного конкурса на замещение должности Генерального прокурора.