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На российском военном заводе пропали сотни тонн взрывчатых веществ

Опубликовано : 17 декабрь 2019 г. 08:50 | Просмотров: 155 | Категория: Мир

По предварительным данным, хищения совершались почти полтора года - с ноября 2017-го по март 2019 года.

Заявление о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ сделало Министерство промышленности и торговли России, а об этом сообщило издание "Ведомости".

Издание ссылается на постановление следователя в уголовном деле, возбужденном Следственным управлением УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия "Авангард".

Стерлитамакский ФКП "Авангард" производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. "Авангард" подведомствен Министерству промышленности и торговли.

Речь в уголовном деле идет о пропаже 276 т взрывчатых отходов, которые были получены "Авангардом" в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны. Хищения совершались с ноября 2017 года до марта 2019 года, пропажа выявилась в ходе инвентаризации, которую в апреле этого года провел новый гендиректор предприятия.

Взрывчатые отходы, полученные в ходе утилизации боеприпасов "Авангард" должен сдавать Минобороны, после чего они продаются с аукциона, однако этого не произошло. Минпромторг подозревает, что похищенные сотни тонн взрывчатых веществ были переработаны в промышленную взрывчатку самим "Авангардом" по заказу сторонней фирмы, переданы этой фирме и впоследствии проданы.


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