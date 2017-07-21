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Чебан продолжит сомнительную схему по финансированию за счет кишиневцев частного бизнеса братьев Адваховых

Опубликовано : 17 декабрь 2019 г. 09:55 | Просмотров: 426 | Категория: Власть, Кишинев

Сомнительная схема с элементами коррупции прошлой администрации Кишинева по финансированию из муниципального бюджета "муниципального оркестра" братьев Адваховых будет продолжена и новым мэром Кишинева от Партии социалистов Ионом Чебаном.

Об этом дал понять сам Чебан, выставивший свою фотографию с "лэутарами" на одном из элитных мероприятий в Бухаресте.

"С братьями Адваховыми мы поговорили о том, что организуем больше красивых мероприятий в Кишиневе и в Бухаресте", - написал Чебан в соцсетях.

Ранее уже сообщалось о сомнительной схеме, утвержденной городской администрацией Дорина Киртоакэ, имеющей прямое отношение к деятельности возглавляемого этими артистами "муниципального оркестра".

Еще в 2006 году, по настоянию братьев Василия и Виталия Адваховых, решением Муниципального совета был создан "Муниципальный оркестр народной музыки".

Позже, на основании уже этого решения, братьям Адваховым и их коллегам из бюджета Кишинева были выделены ежемесячные зарплаты. Кроме того, этому, в принципе, частному оркестру были бесплатно предоставлены помещения для репетиций, а также кабинеты в принадлежащем муниципалитету здании по улице Букурешть, 68. За коммунальные услуги для этих помещений также платят все кишиневцы.

Согласно предоставленной информации, ежемесячно, из муниципального бюджета выделяются в среднем по 4 тысячи леев для оплаты  30-ти единиц. Ежемесячные выплаты Виталию Адвахову составляют 6770 леев, а его брату 5835 леев.

Взамен, оркестр Адваховых якобы бесплатно выступает 4 раза в год на мероприятиях Примарии Кишинева: на Рождество, на Новый год, на Храм города и на День защиты детей.

Таким образом, "бесплатные" четыре выступления в год этого оркестра обходятся кишиневцам в полтора миллиона леев. Кроме того, кишиневцы оплачивают круглый год  еще и помещение, а также электроэнергию и коммунальные услуги для его деятельности.

Также сообщалось, что братья Адваховы были посредниками в сомнительной сделке по "ненавязчивой" медиатизации скандально известной компании “Regata Imobiliare” на Храмовом празднике Кишинева 14 октября.

В этой схеме была также задействована недавно появившаяся на молдавском рынке компания Kaufland.

“Regata Imobiliare” является аффилированной беглому олигарху Плахотнюку компанией, а ее логотип красовался на элементах сцены, установленной на центральной площади города.

Известно, что упомянутая фирма отсудила у муниципалитета участок в парке Штефана чел Маре, на котором расположено неработающее кафе “Гугуцэ”. В ноябре 2018 года по решению Высшей судебной палаты Regata Imobiliare получила право приватизировать площадь, принадлежащую кафе, и построить в общественном парке социально-культурный и развлекательный центр.

Продолжение - в следующих выпусках...


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