Додон приготовил себе подарок в полмиллиона леев ...

Занимающий должность президента Игорь Додон по истечению мандата в 2020 году получит от государства 560 тысяч леев.

Эта сумма на выходное пособие Додону предусмотрена в одобренном правительством Иона Кику бюджете на будущий год.

Заложенный в бюджете щедрый подарок от кабмина кажется особенно циничным на фоне общей нищеты среди населения республики, где средняя пенсия по возрасту составляет чуть более 1600 леев.

С декабря 2018 по 8 июня 2019 Ион Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа, подконтрольного правящей в тот период Демпартии и её лидеру Владимиру Плахотнюку. После падения режима ДПМ занимающий должность президента Игорь Додон сделал Кику своим советником, а в ноябре утвердил главой нового правительства, пришедшего на смену кабмину Майи Санду.