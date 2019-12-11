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В США критикуют указ Трампа о борьбе с антисемитизмом
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В США критикуют указ Трампа о борьбе с антисемитизмом

Опубликовано : 17 декабрь 2019 г. 10:08 | Просмотров: 235 | Категория: Мир

Среди критиков, осудивших указ президента США, и газета газета New York Times, которая считает, что указ якобы приравнивает иудаизм к национальности.

Как сообщает Би-би-си, указ о борьбе с антисемитизмом, подписанный на прошлой неделе президентом США, раскритиковала часть американских евреев из числа противников Дональда Трампа. Одни опасаются, что указ ущемляет свободу слова и собраний, другие переживают, что их теперь будут ассоциировать с политикой правительства Израиля.

В "Указе о борьбе с антисемитизмом", который Трамп подписал во время приема в Белом доме по случаю еврейского праздника Ханука, говорится, что антисемитизм отныне подпадает под действие раздела Закона о гражданских правах от 1964 года, который запрещает государственное финансирование тех программ или организаций, которые проповедуют дискриминацию по признаку расы или национального происхождения.

При этом антисемитизм трактуется в указе как неприязнь к иудеям, а не к евреям вообще.

"Хотя Глава 6 [Закона о гражданских правах] и не покрывает дискриминацию на основе религии, Глава 6 не исключает защиты лиц, которые сталкиваются с дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения, также и по признаку принадлежности к группе, отправляющей определенные религиозные обряды. Дискриминация иудеев может рассматриваться как нарушение статьи 6", - говорится в указе.

Большая часть еврейских организаций поддерживает и борьбу с антисемитизмом вообще, и указ президента Трампа в частности.

Ортодоксальный союз - крупная организация, объединяющая многие еврейские общины США - заявила, что "аплодирует" решению Трампа.

"Этот указ воплощает в жизнь то, чего давно добивались как лидеры обеих партий в Конгрессе, так и Ортодоксальный союз и другие еврейские организации", - говорится в заявлении союза (ссылка на английском).

Что касается критики, то указ осудила, например, газета New York Times - за то, что, с ее точки зрения, он приравнивает иудаизм к национальности.

Критикам ответил в той же New York Times зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, под чьим руководством, по данным американской прессы, разрабатывался указ.

"Многие поспешили с критикой указа, не разобравшись в его целях. В указе не говорится, что еврей - это национальность. Там лишь говорится, что евреи подпадают под защиту антидискриминационного закона, если они подвергаются дискриминации по этническому, расовому или национальному признакам", - объяснил Кушнер.

Однако у части американских евреев, как и у других противников Трампа, есть и другие вопросы к указу, помимо приравнивания или не приравнивания религиозных признаков к национальным.

В самом указе, в самом начале, говорится, что он направлен, прежде всего, против антисемитизма в университетах и колледжах.

Во многих студенческих кампусах США популярны левые идеи и движения, и в том числе - движение в защиту прав палестинцев.

"Я думаю, в реальности [...] университеты, опасаясь потерять федеральное финансирование, будут пытаться поприжать критику политики израильских властей, хотя это на самом деле - свобода политических высказываний", - цитирует издание Snopes бывшую начальницу бюро гражданских прав в одном из министерств США Джоселин Сэмьюэлс.

В ответ же, как предсказывает Сэмьюэлс, университеты получат судебные иски от критиков Израиля.

Раввин из Чикаго Сет Лиммер сказал New York Times, что студентов-евреев, несомненно, надо защитить от антисемитизма некоторых леваков, но он не уверен, что указ Трампа тут поможет.

"Этот указ должен закрыть ту скользкую дорожку, на которой свобода слова и протеста превращается в антисемитизм. Но я всегда был убежден, что протест невозможно подавить, просто затыкая людям рот", - сказал Лиммер.

Антисионизм = антисемитизм?

Указ Трампа о борьбе с антисемитизмом критикуют и за то, что в нем содержится ссылка на определение и примеры антисемитизма, утвержденные три года назад Международным союзом памяти жертв холокоста (МСПЖХ, International Holocaust Remembrance Alliance).

В указе особо отмечено, что эти примеры и определение не являются юридически обязывающими, но часть еврейских организаций все же опасается, что государственные органы США, следуя примеру МСПЖХ, приравняют к антисемитизму антисионизм, то есть критику политики Израиля вплоть до непризнания права еврейского государства на существование.

Между тем многие американские евреи леволиберальных взглядов и сами, в отличие от Трампа, не одобряют политику Израиля в отношении палестинских территорий, а некоторые иудейские секты так и вовсе не одобряют существование еврейского государства.

Наконец, третье направление критики указа - это подозрения, что Трамп подписал его не столько для того, чтобы защитить иудеев, сколько для того, чтобы показать своему базовому электорату, консерваторам-христианам, что он по-прежнему решительно поддерживает Израиль.

При этом некоторые обвиняют президента еще и в лицемерии.

"Эта администрация постоянно подмигивает белым националистам, и это цинизм - пытаться изобразить, будто эта администрация заботится об иудеях, когда на самом деле ее действия неуклонно ведут к тому, что иудеи чувствуют себя все в большей опасности", - заявила газете New York Times Джилл Джейкобс, глава нью-йоркской леволиберальной иудейской организации Truah.


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