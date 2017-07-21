Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни за госизмену ...

Первез Мушарраф признан виновным в государственной измене. Такой вердикт вынесла коллегия специального суда Пакистана на основании статьи 6 конституции. Согласно закону, любой, кто нарушает конституцию "с применением силы или демонстрацией силы", виновен в государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Samaa.

В 2007 году Верховный суд Пакистана отказался признавать законность избрания Мушаррафа президентом. Тогда он приостановил действие конституции и ввел в стране чрезвычайное положение, а членов Верховного суда приказал арестовать.

Первез Мушарраф был президентом Пакистана с 2001 по 2008 год. Уголовное дело против него было инициировано в 2013 году.