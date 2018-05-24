Чебан платит тем, кто издевался над кишиневцами ...

Сотрудники именно этой фирмы охраняли незаконную стройку на Рышкановке и издевались над жителями соседнего дома, отстаивавших свою территорию. Об этом сообщил в соцсети муниципальный советник Илиан Кашу.

“Чебан нанял шоровскую фирму Tristan Security для охраны каруселей на ПВНС. Быстро забыл Чебан как совсем недавно сотрудники этой фирмы издевались над жильцами дома 7/3 по улице Димо на Рышкановке. Они охраняли незаконную стройку, а сейчас карусели. Какая у тебя короткая память, Ион”, - написал Кашу в своей публикации.