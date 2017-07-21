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Чубашенко: ОПГ в прокуратуре пытаются устроить путч против Стояногло

Опубликовано : 17 декабрь 2019 г. 12:07 | Просмотров: 1177 | Категория: Аналитика сети

После инициирования новым генпрокурором проверок в двух основных прокуратурах глава одной из них, Виорел Морарь попытался устроить путч, отказавшись выполнять приказ генпрокурора о своем отстранении от должности, очевидно, с целью замести следы и уйти от ответственности за тот хаос, бардак и беззаконие, которые процветали в подчиненном ему ведомстве.

Публицист Дмитрий Чубашенко проанализировал первые шаги Александра Стояногло на посту Генерального прокурора и отчаянное сопротивление, оказываемое ему “организованными преступными группировками”, некогда подконтрольными режиму Плахотнюка.

“Генеральный прокурор Александр Стояногло, выступая в передаче “Политика с Натальей Морарь” на TV8, озвучил ряд важных вещей, о которых мы все подозревали, но которые теперь, после того, как это подтвердил новый глава прокуратуры, стали фактами, которые должны повлечь за собой соответствующие расследования, выводы, административные санкции и судебные приговоры.

Во времена “захваченного государства”, “режима Плахотнюка” органы прокуратуры представляли собой две крупные организованные преступные группировки в лице Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, которые воевали между собой, творили беспредел, возбуждали и закрывали по заказу уголовные дела, попирали права людей, уничтожали и захватывали бизнесы, обогащались и не подчинялись никому, кроме некоего неформального, незаконного центра, которым мог быть только офис самого Плахотнюка. С приходом Стояногло, назначившим проверки в обеих прокуратурах, по крайней мере, глава одной из них, Виорел Морарь попытался устроить путч, отказавшись выполнять приказ генпрокурора о своем отстранении от должности, очевидно, с целью замести следы и уйти от ответственности за тот хаос, бардак и беззаконие, которые процветали в подчиненном ему ведомстве. Этот путч был подавлен, Стояногло начал методично наводить порядок в структурах прокуратуры. Происходящее подтверждает, что никакие представители гражданского общества, рвавшиеся к руководству Генпрокуратуры, не были бы в состоянии сломать сопротивление “волков”, которые засели в специализированных прокуратурах. Для этого нужен “волкодав”, а не породистые “щенки”, которые бы только звонко “тявкали” на телевизионных шоу”, -  пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Стояногло подтвердил свою главную цель - очистить органы прокуратуры, сделать их функциональными, независимыми от политических влияний, и есть шанс, что у него это получится, отмечает журналист.

“Стояногло сообщил, что дело о краже миллиарда из банков пять лет шло по неправильному пути. Этим делом занимались всего четыре (!) прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Сейчас эта группа будет значительно укреплена. Генпрокурор обратился к внешним партнерам с просьбой помочь в расследовании и возвращении украденных денег. США подтвердили, что готовы рассмотреть запрос об экстрадиции Плахотнюка.

Что касается дела о незаконном финансировании ПСРМ из-за рубежа, то оно было возбуждено в 2016 году той же самой Антикоррупционной прокуратурой, и три года тоже лежало на полке. В последние месяцы, почуяв изменившуюся конъюнктуру, Морарь начал изображать бурную деятельность по этому делу и заручился поддержкой представителей блока ACUM, которые встали на сторону Мораря в его конфликте со Стояногло. Генпрокурор сказал, что у подчиненных Морарю прокуроров были все полномочия давно расследовать и это дело, но они этим не занимались. Теперь у них есть реальная возможность начать процессуальные действия по делу по подозрению в незаконном финансировании ПСРМ и довести это дело до логического завершения. Сам же генпрокурор вмешиваться в ход расследования конкретных уголовных дел, давать указания, какие дела открывать, какие закрывать, в каком ключе их вести, не вправе.


Метки к статье: Александр Стояногло, генпрокурор, путч, Виорел Морарь, Плахотнюк

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