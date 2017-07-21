Агентство Bloomberg получило крупный штраф за фиктивную новость ...

Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) оштрафовало новостное агентство США Bloomberg News на 5 миллионов евро (5,5 миллиона долларов) за публикацию ложного пресс-релиза, касающегося строительной группы Vinci в ноябре 2016 года.

В заявлении AMF говорится, что Bloomberg должен был знать, что информация в пресс-релизе была ложной. Уточняется, что меры против агентства приняты в связи с публикацией фиктивного заявления без проверки его подлинности. В руководстве Bloomberg News в свою очередь заявили, что подадут апелляцию.

“Мы сожалеем, что AMF не нашел и не наказал виновного в обмане, а вместо этого решил наказать СМИ, которые стараются сообщать о том, что представляется заслуживающей внимания информацией”, - цитирует представителя Bloomberg информагентство Reuters.

22 ноября 2016 года акции Vinci потеряли 18% после ложного заявления о том, что группа пересмотрит свои счета за 2015 и 2016 годы и уволит своего финансового директора. Пресс-релиз рассылали с выдуманного адреса, в письме была ссылка на поддельный сайт Vinci. Акции Vinci восстановились после того, как компания опровергла отчет и заявила, что заявление было ложным. Впоследствии компания подала юридическую жалобу в AMF.