В России военный бомбардировщик совершил аварийную посадку ...

Летчики смогли посадить самолет на грунт после того, как отказал двигатель бомбардировщика при выполнении планового полета. Российские СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что машина получила повреждения и загорелась, возгорание потушили.

Как сообщили в Минобороны России, военные летчики будут представлены к государственным наградам.

Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тыс. км от аэродромов базирования. Бомбардировщики использовались для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии