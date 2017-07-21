В России военный бомбардировщик совершил аварийную посадку
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Под Астраханью совершил аварийную посадку на грунт дальний бомбардировщик Ту-22МЗ.
Летчики смогли посадить самолет на грунт после того, как отказал двигатель бомбардировщика при выполнении планового полета. Российские СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что машина получила повреждения и загорелась, возгорание потушили.
Как сообщили в Минобороны России, военные летчики будут представлены к государственным наградам.
Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тыс. км от аэродромов базирования. Бомбардировщики использовались для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии
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