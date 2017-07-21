Власти вновь разрешат боевикам Плахотнюка охранять правительственные учреждения ...

Решение отозвать из парламента инициированное правительством Санду постановление было принято на прошедшем во вторник заседании правительства Иона Кику.

Как заявил премьер-министр Кику, который ранее был министром финансов в контролируемом олигархом Владимиром Плахотнюком правительстве Филипа, проект предыдущего правительства "не вписывается в политику нынешнего правительства о либерализации экономической деятельности".

Согласно решению предыдущего правительства, с 1 января 2020 года частные охранные компании не могли больше предоставлять услуги охраны на стратегических объектах.

Известно, что это решение затрагивало, в основном, интересы военизированной структуры олигарха Владимира Плахотнюка - компании ARGUS-S. Эта структура, фактически являющаяся частной армией Плахотнюка, в 2017 году получила 11 контрактов на охрану правительственных учреждений на сумму около 7 миллионов леев. В прошлом году правительство заплатило это структуре уже 11 миллионов леев.

В 2013 году тогдашний глава МВД Дорин Речан предоставил официальную информацию, согласно которой эта охранная структура из холдинга Плахотнюка находилась под следствием, а в ходе расследования деятельности охранного холдинга, контролируемого Плахотнюком, собраны материалы, "которые подпадают под действие ст. 243 (отмывание денег), ст. 244 (уклонение от налогов), ст. 248 (контрабанда) и ст.284 (создание или руководство преступной организацией)". Эту информацию подтвердила тогда и Генеральная прокуратура.

Ранее уже сообщалось, что незаконным вооруженным формированием Плахотнюка, скрывающимся под видом частной охранной структуры ARGUS, руководит бывший вице-премьер и министр внутренних дел Валентин Межинский. Структурой также руководит бывший замглавы МВД Валентин Зубик, сыгравший не последнюю роль в организации провокаций 7 апреля 2009 года. Известно также, что организационное содействие и оперативное прикрытие деятельности боевиков осуществлял бывший глава МВД Александр Жиздан, а ныне депутат Демпартии, находившийся в прямом подчинении Зубика и представляющий Демпартию.

Одну из основных ролей в руководстве этой структуры боевиков играет и входивший в ближайшее окружение Плахотнюка - Дорин Дамир.